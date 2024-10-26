حزب الله اللبناني يعلن استهداف مواقع إسرائيلية بالصواريخ

وقال الحزب في بيانات منفصلة، إنه "استهدف مستعمرة كريات شمونة و‏الكريوت شمال حيفا، و‏تجمعا لقوات الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا برشقات صاروخية.".وأضاف أنه "نفذ هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب، مؤكدا على أنها أصابت أهدافها بدقّة".وتابع، إنه "قصف ‏قاعدة ميشار، وهي مقر ‏الاستخبارات الرئيسية للمنطقة الشمالية في صفد، بِصلية صاروخية.".كما أعلن عن استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في منطقة المشيرفة برأس الناقورة، واستهداف تجمع لٍجنود إسرائيلين في شلومي بِصلية صاروخية.وشن "حزب الله" اللبناني أمس موجة هجمات ضد إسرائيل، مسجلا رقما قياسيا جديدا في الضربات.