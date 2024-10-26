خلاف عائلي ينتهي بموت الام على يد ابنتها طعناً

وتفيد وقائع الجريمة بأن خلافا نشب بين الفتاة ووالدتها، فتسلحت الفتاة بسكين ووجهت لوالدتها البالغة من العمر 55 سنة طعنات ثم لاذت بالفرار إلى أن تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للدرك الوطني من إلقاء القبض على قاتلة والدتها.وكانت تقارير أمنية أكدت ارتفاع منسوب الجريمة في تونس وزيادة العنف الجماعي خلال السنوات الأخيرة بسبب حالة من عدم الخوف من وعن تغيرات اجتماعية مرتبطة بمشاكل نفسية واقتصادية.وأكدت التقارير أن نسبة الجرائم العنيفة ارتفعت في تونس بنسبة 70%، حيث مرت من مرحلة الظاهرة الاجتماعية لمرحلة الثقافة العنيفة وهي من أخطر المراحل التي يعيشها .