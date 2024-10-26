بعد الهجوم الإسرائيلي.. إيران تصدر بيانا بشأن منشآتها النفطية وشبكات الكهرباء

وأكدت الوزارة أن كافة أنشطتها تسير بشكل طبيعي، بعد أن هاجم الإسرائيلي عسكرية في أنحاء .وبحسب تحقيقات أجرتها الإيرانية، "فلم يُلحق أي ضرر بأي من منشآت النفط في البلاد، وأن النشاط في هذه الصناعة طبيعي"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" .في سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة شبكة الإيرانية، مقيم زادة، في تصريحات لوكالة "إرنا"، إن "شبكة في حالة طبيعية، ولم ترد أنباء عن مشاكل خاصة".