حزب الله يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان 25 مستوطنة

وجاء في بيان للإعلام الحربي في "حزب الله"، "إلى كل المقيمين في المستوطنات المذكورة في هذا البيان، يطلب إليكم الإخلاء فورا، مستوطناتكم تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العسكرية التي تهاجم لبنان، بفعل ذلك، أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوة والصاروخية في المقاومة الإسلامية".في البيان أسماء المستوطنات وهي: "كريات شمونة، يسود هامعلاه، أييليت هاشاحر، حتسور حجليليت، كرمئيل، معالوت ترشحيا، إيفين مناحيم، نهاريا، روش بينا، شامير، شاعل، ميرون، كابري، أبيريم، دلتون، نفي زيف، كتسرين، كفار حناينا، مانوت، بيت هاعيمك، كفار فراديم، حراشيم، بيريا، كدمات تسفي، وبار يوحاي".وبذلك، يبلغ عدد المستوطنات التي أمر "حزب الله" سكانها بالإخلاء 25 مستوطنة.