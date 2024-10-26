إيران تعلن: نحتفظ بحقنا في رد مناسب

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء السبت، أن بلاده تحتفظ بحقها في رد مناسب على ما وصفه بـ"العدوان" في إشارة الى الهجوم "الإسرائيلي".

وقال عراقجي، "نحتفظ بحقنا في رد مناسب على عدوان لا يمكن فصله عن إبادة في غزة وسفك دماء في لبنان".

وأضاف "4 من أبطال جيشنا ضحوا بأرواحهم للتصدي لهذا العدوان الطائش والجبان"، الى أن "على العالم أن يتحد في مواجهة هذا التهديد المشترك للسلام والأمن الدوليين".

وطالب وزير الخارجية الإيراني بـ"عقد جلسة طارئة لمجلس للنظر في هذا الانتهاك الخطير ومحاسبة النظام المجرم".

وقصفت طائرات "إسرائيلية"، فجر اليوم السبت، أهدافا عدة في طهران ومدن إيرانية أخرى، فيما أعلنت نجاح انظمة الدفاعات في التصدي لمحاولات استهداف مواقع عدة.