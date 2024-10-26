غارات "إسرائيلية" تستهدف شرقي لبنان

شهدت مناطق شرقي لبنان، الأحد، غارات "إسرائيلية" عدة.

واستهدفت الغارات محيط وبلدة الشربين ومرتفعات بلدتي شمسطار وحربتا بالبقاع.

الى ذلك، وجه "الإسرائيلي"، "تحذيرا بإخلاء مبان عدة في منطقتي برج البراجنة والحدث بالضاحية الجنوبية لبيروت"، بحسب وسائل إعلام دولية.

وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.