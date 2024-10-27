رئيس البرلمان الإيراني: الرد على الهجوم الإسرائيلي حتمي

وقال قاليباف في تصريحات نقلتها وسائل اعلام ايرانية، إن "إيران لها كامل الحق في الدفاع عن النفس، والرد على الهجوم الصهيوني حتمي".وهاجمت فجر امس السبت، على 3 موجات، واستهدفت عسكرية في 3 محافظات، فيما وصفت الهجوم بانه محدود واضراره طفيفة، الا انها أعلنت وفاة 4 عناصر وضباط في الإيراني جراء الهجوم.