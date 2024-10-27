فوق العراق.. ماذا كانت الخطة البديلة لو فشل الطيارون الإسرائيليون بهجوم ايران؟

وقالت وسائل الاعلام الإسرائيلية، ان إسرائيل والولايات قاما بتنسيق خطة لإنقاذ الطيارين في حالة فشل الهجوم، فبينما لم يهاجم الأمريكيون إيران بأنفسهم، لكن أسطولًا من طائرات القيادة المركزية الأمريكية كان مستعدًا لإنقاذ الطيارين الإسرائيليين.وبحسب تقرير GLC، إذا كانت هناك حاجة إلى عملية إنقاذ، فإن الاحتمال الأكبر هو أن الأميركيين كانوا سينقذون، بسبب قدراتهم العالية في المنطقة.واعتبرت وسائل اعلام إسرائيلية ان هذه الخطة هي دليل آخر على التنسيق الوثيق الذي حدث بين إسرائيل والولايات قبل الهجوم في إيران، والتعاون الوثيق بين الجيشين.وكانت قد اتهمت الولايات بتسهيل وتسخير فضاءاتها في سماء لصالح الطائرات الإسرائيلية لضرب .