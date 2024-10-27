المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف إيلات والجولان المحتل

وقالت المقاومة الإسلامية في إنها هاجمت بطائرات مسيّرة هدفا حيويا في إيلات جنوبي .وأضافت أنها استهدفت للمرة الثانية بطائرات مسيّرة هدفا حيويا في الجولان المحتل.وأعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي" اعتراض مسيّرة واحدة قادمة من الشرق، مؤكدا أنها لم تصل الأجواء "الإسرائيلية"، دون أن يحدد مصدر إطلاق المسيّرة.يذكر أنه في الرابع من أكتوبر/تشرين الجاري، أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي" مقتل اثنين من جنوده وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء انفجار طائرة مسيّرة -أطلقت من العراق- في قاعدة لقواته شمالي الجولان السوري المحتل.ومنذ أشهر، تشن فصائل عراقية هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على "إسرائيل" إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع .