"الإبادة الجماعية" في غزة.. جنوب افريقيا تقدم أدلة جديدة للعدل الدولية

ونقلت "الأناضول" التركية، عن مصادر دبلوماسية قولها إن تستعد غدًا الاثنين لتقديم حقائق وأدلة وحجج إضافية في قضية الإبادة الجماعية ضد لدى العدل .وفي 7 تشرين الحالي، أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا اعتزام بلاده تقديم أدلة جديدة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد «إسرائيل» لدى العدل .وأضاف في بيان له بمناسبة مرور عام على حرب أن بلاده ستقدم الأدلة الجديدة إلى خلال هذا الشهر.