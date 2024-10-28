احباط عملية تهريب غريبة.. شرطة صبيحة تتدخل

نيوز – دولي

ضبطت السلطات في مطار صبيحة غوكتشن الدولي بإسطنبول، عددا من تماسيح النيل خلال محاولة تهريبها إلى بعد وصولها على متن طائرة قادمة من .

وذكرت وزارة الزارعة والغابات في بيان، الاثنين، أن عناصر الجمارك في المطار، رصدوا زواحف مهددة بالانقراض خلال تفتيش حقيبة المدعو "ف. هـ".

وأوضح البيان أن عناصر الجمارك وبالتعاون مع فريق لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية، صادرت 17 من تماسيح النيل بينها 5 تماسيح نافقة، إضافة إلى 10 زواحف بينها 5 زواحف نافقة في الحقيبة.

وأكد أن لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية في إسطنبول، وضعت التماسيح الباقية منها على قيد الحياة، تحت حمايتها.