نتنياهو يوجه تحذيراً لإيران

وخلال اجتماع حزب "الليكود"، تناول نتنياهو الرد الإسرائيلي على إيران، حيث صرح بالقول: "هذه ليست نهاية القصة، فإيران لا تزال تشكل تهديدا وإسرائيل ستواصل معالجة هذه القضية"، وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف".في الجهة المقابلة، قال الحرس الثوري الإيراني حسين في تعليق على الهجوم الإسرائيلي على مؤخرا إن "العواقب المريرة للجريمة الإسرائيلية لا يمكن أن يتصورها المحتلون".