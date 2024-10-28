بايدن يدلي بصوته في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية

أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، بصوته في التصويت المبكر في الرئاسية.

وكانت قال، في وقت سابق، إن "الرئيس الأمريكي سيدلي بصوته في التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين".

ويستطيع الكثير من الأمريكيين الإدلاء بأصواتهم قبيل يوم في الخامس من .



وانسحب بايدن من سباق الرئاسية هذا العام، ويخوض الآن مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق في مواجهة كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس.



ووصف بايدن الأربعاء الماضي بأنه يمثل تهديدا للديمقراطية ويتعين إيقافه "سياسيا"، فيما أشار إلى أن زعماء العالم "مرعوبون" مما يمكن أن تفعله عودته إلى بالنسبة لـ"الحكم الديمقراطي" في جميع أنحاء العالم.