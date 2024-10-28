السعودية وإيران يبحثان تداعيات التصعيد في المنطقة

ناقش وزير الخارجية السعودي، بن فرحان، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، آخر التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد.





واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وذكرت الأنباء أن الوزيرين بحثا في أهمية تجنب كل ما من شأنه زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.