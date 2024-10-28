الحوثيون يعلنون تنفيذ ثلاث عمليات استهدفت سفناً

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله، "انتصاراً لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعماً للمقاومتينِ الفلسطينيةِ واللبنانية نفذتِ القوات المسلحة اليمنية ثلاث عمليات عسكرية ضمنَ الاستمرارِ في فرضِ الحصارِ البحري على العدوِّ الإسرائيلي".

وأضاف "استهدفتِ العملية الأولى سفينةَ سي إس مونتريال جنوبيّ البحرِ بطائرتين مسيرتين و استهدفتِ العملية الثانية سفينة مارسك كولون في البحرِ العربي".

وتابع أن "العملية الثالثة نفذتها القواتُ البحرية والقوة الصاروخية استهدفت سفينةَ موتارو في البحرِ الأحمرِ وباب المندب وذلك بعدد من الصواريخِ الباليستيةِ".