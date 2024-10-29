ما فعلته واشنطن في العراق قد يتكرر في غزة بالحرف الواحد.. ما القصة؟

والشركة صاحبة الخطة هي "غلوبال ديليفري كومباني" المعروفة اختصاراً بـ GDC، ويرأسها رجل الأعمال الأمريكي-الإسرائيلي موتي كاهانا الذي يصف شركته بأنها "أوبر لمناطق الحرب". ومن شأن الخطة المقترحة أن تحوِّل أحياءً في إلى مناطق صغيرة مسوَّرة تُدار بإجراءات أمنية مشددة.لكن الخطة قد تصطدم بتصدي الفصائل الفلسطينية بالقطاع لها، إذ سبق وأن توعدت "حماس" بأنها "ستضرب بيد من حديد مَن يعبث بالجبهة الداخلية في قطاع غزة"، وأنها "لن تسمح بفرض قواعد جديدة".برز اسم GDC في وقتٍ يناقش فيه مسؤولون إسرائيليون إمكانية اللجوء إلى شركات أمنية خارجية خاصة لتولي توزيع المساعدات في غزة، وذكرت تقارير صحف إسرائيلية، بينها "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت"، أن هذه هي الأوفر حظاً لتولي هذه المهمة.ولم تؤكد الشركة، وجود قرار إسرائيلي نهائي يجعلها تتولى توزيع المساعدات في غزة، واكتفت بالقول إنها "تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال على مدار 14 عاماً، وإنها سبق أن عملت في سوريا وأفغانستان وأوكرانيا منذ العام 2011".تُشير في موقعها الإلكتروني إلى أنها ساهمت بإخراج عدد من اليهود في سوريا وأفغانستان، وأنها ساهمت في "إنقاذ مخطوطة توراة عمرها 800 عام من اليمن".وقالت إنه منذ أن "عرضنا خطتنا على إسرائيل، حاولت الأخيرة التعاون مع قيادات محلية في لتوزيع المساعدات، لكن دون بناء جدران آمنة، وهو عنصر أساسي في هذا النموذج"، وأشارت إلى أن حماس واجهت تنفيذ هذه الخطة وأحبطتها من خلال "مهاجمة القيادات المحلية"، بحسب قولها.في المدة ما بين 2007-2008، طبق بترايوس ما أسماه "نهج مكافحة التمرد"، الذي تضمن إقامة مناطق مغلقة تحكمها إجراءات أمنية مشددة.– "تطهير" المنطقة (من المقاتلين).– السيطرة على المنطقة بشكل مُحكم.– عزل المنطقة ببناء الجدران.– إنشاء مجتمعات مسوَّرة (مغلقة).– استخدام بطاقات هوية "بيومترية" (بغرض تدقيق السكان وفحصهم أمنياً)، للتأكد من عدم قدرة المسلحين على دخول الأحياء.سعى رئيس الشركة، كاهانا، على مدار 7 أشهر إقناع وزارة الدفاع الإسرائيلية ومسؤولين أمريكيين بالخطة، وتحدث في تصريحات لصحف إسرائيلية عن بعض تفاصيل مقترحه الذي يتشابه بشكل ملحوظ مع خطة بترايوس، ويتضمن:– إنشاء مناطق "فقاعات إنسانية" (مرادفة لتعبير المجتمعات المسوَّرة أو المغلقة) داخل غزة، تبدأ بطرد الجيش الإسرائيلي لمقاتلي المقاومة من الأحياء.– بناء جدران حولها لعزلها عن محيطها في غضون 48 ساعة، وبعد ذلك يُسمح لسكان هذه الأحياء فقط بالدخول إليها.– إخضاع السكان في أثناء دخولهم إلى الأحياء وخروجهم منها للتدقيق البيومتري (وفي هذه الحالة عادة ما يتم التدقيق في بصمات الأصابع).– تولِّي فريق من شركة أمنية خاصة مسؤولية حماية قوافل المساعدات المتجهة إلى الأحياء، على أن يتم ذلك بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي.كان كاهانا قد نشر على حسابه في موقع X في نهاية مايو 2024 صورةً من ملف إلكتروني يتضمن خطة الشركة، وتقترح الخطة أن يبدأ التنفيذ من بيت حانون شمال .لم ينشر كاهانا جميع تفاصيل الخطة. وعندما سألت شركة GDC عن تشابه خطة مع خطط إسرائيلية للتحكم في توزيع المساعدات في غزة، زعمت أن "خطتها تهدف إلى إنشاء مناطق مجتمعية آمنة، يعيش فيها سكان داخل مجتمعات مؤمَّنة، مع توفير المساعدات والخدمات لهم ليتمكنوا من استعادة نمط حياة قريب من الطبيعي"، بحسب تعبيرها.

وتتضمن خطة كاهانا "استقدام مرتزقة ذوي خبرة إلى غزة، إضافةً إلى مركبات مدرعة، ومسيَّرات، ومروحيات"، بحسب ما قاله لموقع Israel Today.تعتمد شركة GDC في تنفيذ خطتها، على شركة أمنية أمريكية خاصة، اسمها Constellis، وسبق وأن عملت الشركتان معاً في أوكرانيا.تأسست Constellis عام 2010، وتنضوي تحتها مجموعة من الشركات الأمنية، أبرزها شركة "أكاديمي" (Academi) التي كانت تُعرف سابقاً باسم شركة "بلاك ووتر" التي ارتكبت جرائم ضد المدنيين في .أسس ضابط البحرية الأمريكية السابق، إريك دين برنس، "بلاك ووتر" عام 1997، وباعها عام 2009 بعدما تعرضت لضغوط كبيرة ومشكلات قانونية واتهامات بتقديم خدمات المرتزقة لحكومات أجنبية. ومنذ ذلك الحين، تبدَّل اسم إلى "Academi".تعمل Constellis في 45 منطقة من بينها إسرائيل، وتتولى مهمة حماية المنشآت الأمريكية هناك. ويبلغ عدد موظفي نحو 20 ألفاً. وفي حال حصلت GDC على موافقة لتنفيذ خطتها في غزة، ستكون هذه الأمنية هي المسؤولة عن مهمة إدارة تسيير قوافل المساعدات وتأمينها.في تصريحات لكاهانا عن تنفيذ خطته في غزة، هدد بالتصعيد في حال هوجمت القوافل التي ستتولى توزيعها في غزة، وقال لموقعي Israel Today، و"يديعوت أحرنوت": "سنبعث برسالة إلى سكان مفادها لا تعبثوا معنا، أعدكم بأن هذه الرسالة ستصل سريعًا، سيفهمون أن هناك مأموراً جديداً في المنطقة".وسألت شركة GDC عما إذا كان تصريح كاهانا يعني بشكل واضح استعداد لاستخدام القوة في غزة، فقالت إنها "شركة لوجستية إنسانية ولا تستخدم الأسلحة".لكن أشارت إلى أن من يتولون "حراسة قوافل المساعدات (الشركة الأمنية) سيكونون مزودين بقدرات غير فتاكة للتحكم في أي موقف وتنفيذ مهام متعددة بأقل قدر من خطر الأضرار الجانبية"، وزعمت أنهم "يمتلكون خبرة واسعة ويراعون معايير النزاهة واحترام حقوق الإنسان والحساسيات الثقافية"، بحسب تعبيرها.مع ذلك، تؤكد أن الفريق الأمني "سيكون مستعداً لتصعيد القوة المستخدمة"، وقالت: "نأمل في البداية أن نعتمد على مكبرات الصوت، ثم على كرات الطلاء (paintballs) ورشاشات المياه إذا لزم الأمر. غير أن الفريق سيكون مستعداً للتصعيد للتعامل مع المواقف التي تهدد حياة الناس، وحماية الإمدادات من السرقة بأي ثمن، للحفاظ على مهمة إيصال المساعدات للمدنيين في غزة"، وفق قولها.تشير الأمريكية إلى أنها ستتعاون مع جيش الاحتلال لتنفيذ مهامها في غزة، مبررةً ذلك بسعيها إلى "منع وقوع أحداث مأساوية كتلك التي حدثت للمطبخ المركزي العالمي"، بحسب تعبيرها.وزعمت GDC أن "فريقها على الأرض لن يكون إسرائيلياً، بل فريقاً دولياً يضم عاملين إنسانيين، ويشمل أعضاءً سابقين من الأجهزة الأمنية الفلسطينية المحلية الذين جرى التحقق من أهليتهم للعمل معنا. وسيعمل الجميع هناك على تقديم المساعدات للمدنيين".وليس واضحاً ما إذا كانت ستنجح في استقطاب فلسطينيين للعمل معها في توزيع المساعدات، وذلك استناداً إلى تجارب سابقة للاحتلال، حاول خلالها أن يخلق في كياناً بديلاً عن أجهزة سلطة "حماس"، لكنه فشل في ذلك.وفي مارس/آذار 2024، ذكر إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن "أطرافاً دولية عقدت بتوجيهٍ إسرائيلي 12 اجتماعاً مع مخاتير وعشائر في قطاع غزة، في إطار سعيهم للبحث عن إدارة قطاع بعد الحرب"، وكانت الاجتماعات تهدف إلى إضعاف "حماس" وتوجيه ضربة لأجهزتها في القطاع.لكن العائلات التي تم التواصل معها رفضت هذا المخطط، وفي منتصف مارس 2024، قال رئيس اللجنة العليا للعشائر في غزة، حسن المغني، إن "جميع عشائر لا تقبل أن تكون بديلاً عن الحكومة، وإن مهمتها دعم وإسناد الحكومة لتأدية واجبها".وأشارت العشائر حينها أيضاً إلى أن خطط كانت تهدف إلى ضرب "الجبهة الداخلية الفلسطينية"، ودفع هذا الموقف "حماس" إلى الإشادة بموقف العائلات والعشائر ورفضها لما أسمته الحركة "مخططات خبيثة للاحتلال تهدف إلى خلق أجسام شاذة عن الصف الوطني".وعقب هذه المحاولة من لخلق جسم بديل عن "حماس"، لم تنجح أي محاولة أخرى للتعاون مع أطراف محلية لتولي مسؤولية إدارة بعض المناطق في القطاع، أو تولي توزيع المساعدات.تتشابه خطة شركة GDC بشكل كبير مع ما تسرب في الأشهر الماضية عن خطة عرضها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على المسؤولين الأمريكيين في يونيو 2024، في أثناء زيارته .تضمنت خطة غالانت تقسيم إلى 24 منطقة إدارية، أو ما أُطلق عليه اسم "فقاعات أمنية"، على أن يبدأ تنفيذها من شمال غزة، وأن تشرف "قوة دولية – بينها أطراف عربية" على مسألة الأمن، وصولاً إلى تولي قوات محلية فلسطينية مسؤولية الأمن المحلي. ومن أهداف الخطة التحكم في مسألة توزيع المساعدات، بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست".كان نتنياهو والوزيران المتطرفان، بتسلئيل سموتريتش (المالية) وإيتمار بن غفير (الأمن القومي)، قد دفعوا في اتجاه أن يتولى جيش الاحتلال مهمة توزيع المساعدات في .قوبل هذا المقترح برفض من غالانت الذي حذر من الخسائر البشرية التي قد تلحق بالجنود في أثناء تنفيذهم هذه المهمة، إضافةً إلى أنها ستجبر المؤسسة العسكرية على تخصيص مزيد من القوات لها. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هذا الخلاف هو الذي ولَّد فكرة الاستعانة بشركات أمنية خاصة لتوزيع المساعدات في .ومن شأن خطة شركة GDC أن تسهم في تقليل الخلاف بين المؤسستين السياسية والعسكرية للاحتلال، من خلال الاستعانة بشركات أمنية خاصة تتولى مسؤولية الأمن في مناطق "الفقاعات الإنسانية"، بدلاً من قيام جيش الاحتلال بهذه المهمة.كذلك تتشابه خطة GDC مع عدة خطط أخرى أعدها ضباط سابقون من المخابرات والجيش، وخطط أعدها مسؤولون أمريكيون سابقون مؤيدون لتل أبيب، ويصفها أصحابها بـ"خطط اليوم التالي لغزة".من بين هذه الخطط، خطة أعدها فريق من المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي (JINSA) وتحالف "فاندنبرغ"، وأطلق الفريق على نفسه اسم "فرقة عمل مستقبل غزة". وضم الفريق بعض المستشارين الأمريكيين السابقين للأمن القومي والمؤيدين بشدة لإسرائيل.في فبراير 2024، قدم الفريق تفاصيل خطته بعنوان "اليوم التالي: خطة لغزة"، ومن بين ما تقترحه الخطة إمكانية اللجوء إلى شركات أمنية خاصة لـ"أداء مهام أمنية محددة مثل حماية قوافل المساعدات".وفي يونيو 2024، تحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن خطط أخرى تتضمن مقترحات لما سيكون عليه الحال في غزة، بينها خطة شارك في إعدادها الجنرال الإسرائيلي السابق زيف، الذي شارك في إعداد مقترح لإنشاء ما أسماها "فقاعات إنسانية خالية من حماس في غزة".تثير تركيبة فريق عمل شركة GDC إشارات استفهام، إذ يتكون فريقها الإداري من 9 أشخاص: ثلاثة منهم خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وآخر عميل سابق في الموساد، إضافةً إلى ضابط أمريكي سابق، وعضو مجلس سابق في إدارة ولاية كاليفورنيا في أمريكا. ويضم فريق الشركة:عوديد عيلام: عمل في الموساد لأكثر من 24 عاماً، وشغل خلالها مناصب عدة من عميل ميداني إلى مدير مركز مكافحة الإرهاب، ثم نائب مدير العمليات. وقد قاد عيلام دعوى قضائية ضد مسؤولين في "الأونروا" "بتهمة التعاون مع حماس".يوسي كوبرفاسر: شغل سابقاً منصب رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال. وكان قد شارك في مؤتمر نظمه "منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي" في يناير 2024، ودعا المؤتمر إلى فرض سيطرة أمنية على .دورون أفيتال: قاد العديد من العمليات الخاصة المعقدة في وحدة القوات الخاصة النخبوية الإسرائيلية، وهو نائب سابق في الكنيست عن "حزب كاديما" الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون.ديفيد تسور: أمضى 31 عاماً في الخدمة في جيش الاحتلال، وكان آخر منصب شغله هو رئيس الاستخبارات العسكرية.