الامم المتحدة: نواجه أخطر تصعيد بالشرق الاوسط منذ عقود

اكد الأمم لعملية السلام في تور وينسلاند، اليوم الثلاثاء، ان تشهد تصعيداً مأساوياً مروعاً.

وقال وينسلاند خلال جلسة لمجلس الامن، ان "غزة تشهد تصعيداً مأساوياً مروعاً"، مضيفا ان "المنطقة تواجه خطر المزيد من التصعيد".



ودعا وينسلاند الى "حماية المدنيين بغزة وإيصال المساعدات لهم"، مؤكدا: اننا "نواجه أخطر تصعيد في المنطقة منذ عقود".