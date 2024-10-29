مسؤول أممي بشأن الشرق الأوسط: يشهد أخطر مرحلة

وأكد وينسلاند: "دخلنا السنة الثانية من هذا النزاع الرهيب والمنطقة على مشارف تصعيد خطر جديد. ولا مؤشر لتراجع العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة ككل".وأضاف: "نشهد أخطر مرحلة في منذ عقود"، ذاكرا الحرب في غزة ولبنان والعراق واليمن وسوريا فضلا عن "التوتر" بين إسرائيل وإيران.ومضى يقول: "كل الجهود المبذولة منا جميعا، يجب أن توجه للسماح بخفض تصعيد الوضع ورسم مسار مختلف يؤدي إلى مزيد من السلام والاستقرار في المنطقة".وأعرب عن قلقه من الوضع في قطاع غزة، مؤكدا "الأسبوع الماضي زرت مجددا غزة وما رأيته يفوق الخيال"، واصفا الدمار وإقامة آلاف الأشخاص في أماكن متداعية "ولا مكان لهم يأوون إليه مع اقتراب الشتاء".وطالب بـ"تغيير جذري" لتحسين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه إسرائيل أيضا حصارا محكما، داعيا مجددا إلى الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.