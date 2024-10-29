لبنان.. الكشف عن فتح 1100 مركز إيواء

كشف وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، الثلاثاء، عن فتح أكثر من 1100 مركز إيواء بلغت طاقتها الاستيعابية، فيما لفت الى أن هناك تهديدات كبيرة لقوافل المساعدات.

وقال ياسين بحسب قناة "الجزيرة"، نواجه تحديات كبيرة تتعلق بالنازحين، ولدينا أكثر من 1100 مركز إيواء للنازحين بلغت طاقتها الاستيعابية".

واعتبر أن "استمرار العدوان يفاقم أزمة النزوح خاصة مع دخول الشتاء"، مضيفا "هناك تحديات تتعلق بتأمين الغذاء لأكثر من 250 ألف نازح في مراكز الإيواء".

ولفت ياسين الى أن "هناك تهديدات كبيرة لحركة قوافل المساعدات"، كاشفا "تلقينا تعهدات بـ800 مليون دولار مساعدات خلال مؤتمر باريس ونحتاج لتفعيلها، وتصلنا باستمرار مساعدات عبر الجو من عدد من العربية".

وأشار الى أن "هناك مفاوضات يقودها الرئيس ميقاتي والرئيس بري لكنها في مراحلها الأولى"، مضيفا "العدو يواصل انتهاك القوانين والقرارات الدولية، ويجب وقف إطلاق قبل عن اتفاقات أو تنفيذ للقرارات الدولية".