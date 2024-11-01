المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مواقع "إسرائيلية" 6 مرات منذ الفجر

وأشارت المقاومة إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار جهودها المتواصلة للرد على العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.وقالت، في بيان لها، إنها نجحت في إصابة هدفين حيويين 3 في المناطق الجنوبية من الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى استهداف هدفين آخرين في الجولان المحتل، وهدف آخر إسرائيل.وفي وقت سابق، أصدرت المقاومة العراقية بيانين منفصلين عبر تطبيق تليغرام، أكدت فيهما أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في هاجموا اليوم هدفين حيويين في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسيّر، وذلك في هجومين منفصلين".وأضافت، في 3 بيانات أخرى، أنها قامت بشن هجمات منفصلة على 3 أهداف حيوية "في جنوب الأراضي المحتلة" باستخدام الطائرات المسيّرة. وأكدت أن العمليات ستستمر بوتيرة متزايدة، في دلالة على عزمها على تكثيف هجماتها ضد إسرائيل.وأصدرت المقاومة الإسلامية في بيانات متكررة خلال الأشهر الماضية تعلن فيها استهداف إسرائيلية حيوية منذ أشهر، ردا على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.