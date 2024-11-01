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المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مواقع "إسرائيلية" 6 مرات منذ الفجر
دوليات
2024-11-01 | 05:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
904 مشاهدة
السومرية
نيوز – دوليات
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، أنها نفذت 6 هجمات بالطائرات المسيرة فجر اليوم، استهدفت
مواقع
حيوية في جنوب ووسط "إسرائيل".
وأشارت المقاومة إلى أن هذه العمليات تأتي في إطار جهودها المتواصلة للرد على العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت، في بيان لها، إنها نجحت في إصابة هدفين حيويين 3
مرات
في المناطق الجنوبية من الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى استهداف هدفين آخرين في الجولان المحتل، وهدف آخر
في وسط
إسرائيل.
وفي وقت سابق، أصدرت المقاومة العراقية بيانين منفصلين عبر تطبيق تليغرام، أكدت فيهما أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في
العراق
هاجموا اليوم هدفين حيويين في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسيّر، وذلك في هجومين منفصلين".
وأضافت، في 3 بيانات أخرى، أنها قامت بشن هجمات منفصلة على 3 أهداف حيوية "في جنوب الأراضي المحتلة" باستخدام الطائرات المسيّرة. وأكدت أن العمليات ستستمر بوتيرة متزايدة، في دلالة على عزمها على تكثيف هجماتها ضد إسرائيل.
وأصدرت المقاومة الإسلامية في
العراق
بيانات متكررة خلال الأشهر الماضية تعلن فيها استهداف
مواقع
إسرائيلية حيوية منذ أشهر، ردا على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، إذ تتبنّى المقاومة الإسلامية في
العراق
إستراتيجية متزايدة تستهدف المواقع الإسرائيلية، معتبرة أن هذه العمليات تأتي في سياق الرد على الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، خصوصا في ظل الحصار المستمر على غزة الذي خلّف أعدادا كبيرة من الضحايا والنازحين.
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