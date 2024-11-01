حصد 88 قتيلا.. كيف كان أكتوبر الشهر الأكثر دموية على "إسرائيل"

وقال الموقع إن 88 مدنيا وجنديا قتلوا خلال شهر أكتوبر الذي كان الأكثر دموية في عام 2024، إلى أنه بعد مرور شهر واحد بالضبط على دخول القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي إلى جنوب لبنان، قتل 37 عسكريا وضابطا في المعارك عند الحدود الشمالية.وأضاف "واينت" أنه رغم مرور عام كامل على الحرب في غزة، إلا أن القتال في القطاع لا زال يكلف أثمانا باهظة من الدماء، حيث قتل 19 جنديا خلال الشهر الماضي، كما قتل مقاتل آخر في حادث عملياتي قرب الحدود.إلى ذلك، تم الكشف مطلع هذا الشهر عن أن المحتجز عيدان شتيفي قتل في 7 أكتوبر 2023، ولا تزال جثته في غزة مع 101 أسير "إسرائيلي"، منهم الأحياء والأموات.ووفق الموقع العبري، فإن هذا الشهر كان أيضا مليئا بالأحداث الأمنية في إسرائيل، حيث قتل 9 مدنيين وشرطي وشرطية في هجمات من بئر السبع إلى الخضيرة. وقع الهجوم الأسوأ في اليوم من الشهر، عندما قتل 7 أشخاص في هجوم على القطار الخفيف (ترامواي) في يافا.كما قتل 13 مدنيا بصواريخ أو شظايا شمال "إسرائيل"، 7 منهم أمس الخميس في المطلة وكريات، في آخر يوم من الشهر الجاري. وكان قتل أيضا 6 جنود في غارة بطائرة بدون طيار، 4 منهم مقاتلون أصيبوا بطائرة مسيرة ضربت قاعدة الغولاني العسكرية.وكان "جيش الاحتلال الإسرائيلي" قال في آخر تحديث نشره، إن عدد قتلى الحرب الذين سمح بنشر أسمائهم، بلغ منذ بداية الحرب 777، فيما بلغ عدد القتلى منذ بداية المناورة البرية في غزة 365.