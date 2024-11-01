مخاوف على بعلبك وصور.. التراث اللبناني بخطر شديد بسبب القصف

وكتبت بلاسخارت في منشور على موقع إكس "تواجه مدن فينيقية قديمة ضاربة في التاريخ خطراً شديداً قد يؤدي إلى تدميرها"، مشددةً على أنه "يجب ألا يصبح التراث الثقافي اللبناني ضحية أخرى لهذا الصراع المدمر".وكانت الأمم قد حذّرت أول أمس الأربعاء من الأضرار التي قد تطال بعلبك اللبنانية المدرجة على قائمة التراث لمنظمة الأمم للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مؤكدةً على ضرورة حماية المواقع الثقافية.وقال متحدث الأمم ستيفان دوجاريك إن التراث الثقافي، الذي لا يمكن استعادته، غالباً ما يتم تدميره خلال الصراعات. وقال دوجاريك: "تحتاج اليونسكو الثقافية إلى حماية".ومدينة بعلبك اللبنانية، التي يبلغ عمرها 3000 عام، مدرجة على قائمة التراث لليونسكو.يأتي هذا بينما استهدفت غارة إسرائيلية اليوم بعلبك، أكبر المدن في شرق لبنان، على ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية.وأمس أيضاً قصفت إسرائيل عدة في بعلبك، بينما تم استهداف صور مراراً خلال الأسبوع المنصرم.