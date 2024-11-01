إعصار "دانا" ينهي حياة لاعب فالنسيا

الجانب الرياضي تأثر بشدة من هذا الإعصار، حيث تأجلت عدة مباريات أبرزها مواجهة فالنسيا وريال مدريد، التي كان يفترض إقامتها مساء السبت في "ميستايا".إعصار "دانا" خلف أيضاً عدة قتلى تجاوز عددهم 150 في أسوأ فيضانات تشهدها إسبانيا منذ عقود.ومن بين القتلى، لاعب كرة قدم سابق، ارتدى في بداية مسيرته قميص فالنسيا، هو خوسيه كاستيخو.خوسيه كاستيخو توفي عن عمر 28 عاماً بسبب تداعيات الإعصار "دانا"، علماً بأن فالنسيا نعى اللاعب في بيان رسمي.وجاء في البيان: "نأسف لوفاة خوسيه كاستيخو، ضحية (دانا)، كان جزءًا من أكاديمية النادي حتى مرحلة الشباب ولعب لعدة فرق في مجتمع فالنسيا".يذكر أن كاستيخو لعب في عدة متواضعة، حتى اعتزل اللعب في سن مبكرة، وذلك عامجدير بالذكر أنه تم استدعاء الإسباني للمساعدة في جهود التعافي في شرق إسبانيا، حيث كانت فالنسيا المنطقة الأكثر تضررًا.