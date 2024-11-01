انهيار محطة للقطارات يتسبب بمصرع 3 أشخاص في صربيا

وأفاد نفسه بأن جثث الضحايا الثلاثة تم انتشالها من تحت الأنقاض بعد انهيار مظلة خرسانية في محطة للقطارات في نوفي ساد، وتم نقل شخص آخر إلى المستشفى في حالة خطيرة، حيث يصارع الأطباء لإنقاذ حياته.وذكرت الصحيفة أن هيكلا خرسانيا يبلغ طوله 50 مترا في المحطة في في صربيا من حيث عدد السكان انهار بعد ظهر اليوم الجمعة، بينما تبقى أسباب الحادث غير معروفة لحد الآن.وتتواجد في مكان الحادث حيث تواصل العمل على إزالة الأنقاض وتقديم الرعاية الطبية للمتضررين.