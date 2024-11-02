إصابة 11 شخصًا وسط إسرائيل إثر سقوط صواريخ اطلقت من لبنان

نيوز – دولي

أصيب 11 شخصًا إثر إطلاق صاروخ من لبنان على سكني في الطيرة وسط إسرائيل، ونقل عدد منهم إلى المستشفيات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "3 أشخاص تعرضوا لإصابات وُصفت بالمتوسطة، فيما هناك 8 إصابات طفيفة جراء الاستهداف".

ويأتي ذلك بعد الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المناطق وسط إسرائيل، خلال الساعات الأولى من صباح السبت، في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان على الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف بعد ذلك بقليل، أن 3 صواريخ عبرت من لبنان، وأنه جرى اعتراض بعضها، لافتا إلى أنه "تم تحديد سقوط صاروخ على الأرجح في المنطقة"، إلى أن التفاصيل قيد البحث.

والهجمات الصاروخية الجديدة جاءت غداة غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة النبطية، وبالتزامن مع احتدام الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني.