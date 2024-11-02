هل ستنتهي العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان؟

نيوز – دولي

بدأ الإسرائيلي التخطيط لإنهاء "المرحلة الأولى" من عملياته البرية جنوبي لبنان، التي ذكرت مصادر أنها "حققت إنجازات مهمة".

وذكرت مصادر، أن "المرحلة الأولى كشفت العديد من البنى التحتية لحزب الله وقوات الرضوان في الشيعية القريبة من الحدود، فوق وتحت الأرض، بجانب العثور على العديد من الأسلحة، وأسر العديد من عناصر حزب الله الذين يقدمون الكثير من المعلومات الاستخباراتية التي ستساعد في المستقبل".

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن "يقترب من نهاية تلك المرحلة الأولى، وذلك تماشياً مع ضرورات العملية البرية"، لافتة إلى أنه "تم تسريح بعض أفراد قوات النظامية والاحتياطية، وهم عدة آلاف من المقاتلين".

وبدأ بالتخطيط لإعادة انتشار قواته على الحدود اللبنانية، على خلفية المحادثات حول وقف إطلاق والتوصل إلى تسوية سياسية مع الحكومة اللبنانية، بوساطة الولايات المتحدة، وفق هيئة البث.

وأجرى المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، آموس هوكستين، والمبعوث الخاص لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، جولات في وإسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية، لدفع جهود وقف دائم لإطلاق بين وجماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.

وأجرى المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، آموس هوكستين، والمبعوث الخاص لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، جولات في وإسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية، لدفع جهود وقف دائم لإطلاق بين وجماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدر سياسي لبناني كبير، ودبلوماسي رفيع المستوى، القول إن الولايات "طلبت من إعلان وقف إطلاق من جانب واحد مع إسرائيل"، من أجل إحياء محادثات متوقفة لإنهاء الأعمال القتالية بين وجماعة حزب الله.

وقال المصدران إن هوكستين "نقل المقترح لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، هذا الأسبوع".

ونفت كل من الولايات ولبنان صحة المعلومات التي أشارت إلى أن واشنطن طلبت من بيروت إعلان وقف إطلاق من جانب واحد.