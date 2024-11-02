يعود تاريخه لـ1500 عام.. تركيا تستعيد "مصباح علاء الدين"

وتم العثور على المصباح في سويسرا، بعد أن وصل إليها عبر شبكات تهريب الآثار، حيث ظهر المصباح باللون الأسود وفي حالة جيدة.

وأكدت التحقيقات أن الفانوس يعود للقرنين الخامس والسابع الميلادي، وتم تهريبه إلى الخارج بطرق غير قانونية، وسلمت السلطات السويسرية الفانوس لمسؤولين أتراك في السفارة تمهيدًا لإعادته إلى .وجددت هذه الحادثة حكاية "علاء الدين" من قصص "ألف ليلة وليلة"، ذاك اليتيم الذي اكتشف ماردًا مطيعًا يخرج من مصباح قديم، في قصة أصبحت خالدة وتم تجسيدها في عدة أعمال فنية.وأوضحت "الأناضول" أن الفانوس يُستخدم للإضاءة عن طريق إشعال باستخدام الزيت، وعلى الرغم من أنه ليس "مصباحًا سحريًا" فعليًا إلا أن تصميمه أعاد للأذهان قصة "علاء الدين".