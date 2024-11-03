"الأخبار اللبنانية": أميركا تمنع هبوط طائرات المساعدات العراقية في بيروت

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن لم تأذن للخطوط العراقية بالهبوط في مطار بيروت لإقامة جسر جوي للمساعدات، إلى جانب اشتراط الأميركيين بأن تمر أي مساعدات عراقية عبر "أصدقائه" الأردنيين، ولفتت إلى وجود أوامر لشركة طيران الأوسط بعدم نقل مصابين من لبنان، خصوصاً تفجيرات الـ"بيجر" وأجهزة الاتصالات في أيلول الماضي، على رحلاتها لتلقّي العلاج في الخارج تحت طائلة فرض عقوبات عليها، وهو ما اضطر إلى الرضوخ مرغمة.كما بينت أن السفارة الأميركية تحصل يومياً على "مانيفستو" – منفيست يضم كل التفاصيل- المسافرين عبر مطار بيروت الدولي من اتحاد النقل الجوي (أياتا).