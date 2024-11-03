بعد قضية "التسريبات".. المعارضة "الإسرائيلية" تهاجم نتنياهو

ووصف زعيما المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس في بيان نتنياهو، بأنه "غير جدير بقيادة ويستغل أسرار لأغراض سياسية".وقال يائير لابيد: "إذا كان ادعاء الدفاع عن نتنياهو (بشأن التسريبات) صحيحا فهو غير مؤهل لقيادة إسرائيل".وأضاف: "قضية التسريبات خرجت من ويجب التحقق مما إذا كان نتنياهو على علم بها".بينما اعتبر المعارض والوزير السابق في حكومة الحرب "الإسرائيلية" بيني غانتس أن ما جرى "ليس اشتباها بتسريب بل متاجرة بأسرار لأغراض سياسية".وكان مسؤولون "إسرائيليون" قد قالوا في وقت سابق، الأحد، إن نتنياهو هو واحد من بين عدد من المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم بتهمة خرق أمني تضمن تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن "المساعد الذي عمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، شارك في اجتماعات أمنية حساسة وعرض أمامه معلومات سرية للغاية رغم فشله في اجتياز فحص أمني".