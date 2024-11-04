عميد كلية كارتر: المنافسة بين هاريس وترامب متقاربة

وأضاف أوزيرديم، أنه "من الصعب على أحد أن يتوقع نتيجة الأمريكية خاصًة أن كل استطلاعات الرأي تشير إلى تقارب النتائج بين وهاريس، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تمتد نتيجة عن الأمريكية لمدة 5 أو 6 أيام بعد انتهاء مدة نظرًا لصعوبة وتقارب النسب بين الطرفين".وتابع كارتر بجامعة ماسون: "هناك عدة قضايا ومجالات ستصنع الفرق بين وهاريس من ضمنها قضية الاقتصاد الأمريكي وسياسية الضرائب وملف الهجرة والتعليم، وهذه هي أهم الملفات والقضايا التي ستؤثر وترجح من هو الرئيس الأمريكي القادم".