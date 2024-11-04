قضية التسريبات في "إسرائيل".. توقيف مساعد نتنياهو

وقالت في ريشون لتسيون إن اليعازر فلدشتاين أوقف مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية.ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن امكانية ضلوع نتنياهو في التسريبات، وهو ما نفاه في الكيان.ويتهم معارضون الإسرائيلي بتعطيل مفاوضات الهدنة وإطالة أمد الحرب إرضاءً لشركائه من اليمين المتطرف.