لماذا سحبت الجنسية من الشمري؟

نيوز – دولي

نشرت الجريدة الرسمية الكويتية، قرارا يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 167 امرأة، بينهم المحامية بشراء الشمري، وعلى إثر انتشار هذا تصدر سحب الجنسية الكويتية من المحامية بشراء الشمري محركات البحث، بشكل مثير للجدل.

سحب الجنسية الكويتية من المحامية بشراء الشمري

وصدرت يوم أمس في الجريدة الرسمية الكويتية اليوم 3 مراسيم أميرية تقضي بسحب الجنسية الكويتية من 168 فردا، وبالتحديد من 167 امرأة، إلى جانب رجل واحد بقضية "خلية العبدلي"، أطلق سراحه مؤخراً.

وآثار "سحب جناسي اليوم سلسلة من الجدل في البلاد، وتصدر هذا الترند في بشكل لافت.

-المحامية بشراء الشمري متخصصة بقضايا الشركات والعقود والجنايات والقضايا والأسرية، وهي من بين الأفراد الذين تم سحب الجنسية الكويتية منهم.

- المحامية بشراء الشمري ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

-رافعت عن العديد من المواطنين الكويتيين في البلاد في قضايا عدة.

-لم يعرف بعد السبب الأساسي وراء سحب الجنسية الكويتية من المحامية بشراء الشمري.

سحب الجنسية الكويتية

وأشارت مصادر أمنية كويتية أن "سحب الجنسية الكويتية سيشمل زوجات المواطنين الكويتيين المطلقات، أو اللواتي حصلن على هذه الجنسية من خلال استثناءات من القيد الأمني واستثناءات من المدة القانونية لحصولهن عليها".

وأضافت المصادر أن "اللجنة العليا الكويتية تنسق مع وزارتي العدل والخارجية، للبحث في ملفات زوجات المواطنين الكويتيين اللواتي حصلن على الجنسية الكويتية ثم غادرن البلاد بعد طلاقهن إلى بلادهن يشكل نهائي، وتزوجن فيما بعد من غير كويتيين، وأيضا اللواتي تطلقن وتزوجن من رجال آخرين بعد حصولهن على الجنسية".

كما وتتابع اللجنة ملفات مواطنين تخلفوا عن إجراء البصمة البيومترية لأسباب مجهولة، للتأكد من وجودهم داخل دولة أو مغادرتهم بجوازات سفر وأسماء أخرى.

وذكرت المصادر الأمنية أن "اللجنة استدعت عددا من المشتبه بهم للتحقيق معهم، كما بدأت إدارة مباحث الجنسية بوضع قيود أمنية صارمة على الأفراد الذين يتم استدعاؤهم ولم يحضروا إلى التحقيق".