ماليزيا تعد لمشروع قرار يطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

وقال إبراهيم ذلك في بيان له بشأن مشروع القرار في الماليزي، وفق ما ذكرت "الأناضول" عن الأنباء الوطنية الماليزية (برناما).وأشار إبراهيم إلى أن "ماليزيا انضمت إلى "المجموعة الأساسية" التي أعدت مشروع القرار الذي يطلب رأيا استشاريا من العدل فيما يتعلق بالتزام إسرائيل بالسماح بأنشطة منظمات الأمم المتحدة".وأوضح أنه إذا "تم قبول المشروع في الجمعية العامة للأمم فإن ذلك يمهد الطريق أمام غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لمواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة والأردن ولبنان وسوريا".ولفت إلى أن "المناقشات حول مشروع القرار مستمرة، وأنه سيتم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم قريبا".