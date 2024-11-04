الثلاثاء الحاسم.. أمريكا أمام خيار تاريخي بين هاريس وترامب

وتشهد الرئاسية الأميركية هذه السنة منافسة محتدمة بين شخصيتين متعارضتين على كل المستويات، تفصل بينهما حوالي عشرين عاما من العمر.فمن الجانب الديمقراطي، هُناك نائبة الرئيس التي حلت مرشحة عن الحزب محل الرئيس جو بايدن في وقت متأخر من الحملة في تموزعلى خلفية مخاوف بشأن سنه.وقد تصبح كامالا هاريس البالغة من العمر 60 عاما، الثلاثاء، أول امرأة على رأس قوة اقتصادية وعسكرية في العالم.في المقابل، هناك الرئيس الجمهوري السابق 78 عاما، الذي قلب الطاولة وخاض السباق مجددا بعدما خرج من البيت الأبيض في 2021 في ختام ولاية غرقت نهايتها في فوضى عارمة ونجا خلالها من آليتي إقالة في الكونغرس وصدر بحقه بعدها حكم قضائي.وإلى التقلبات والتطورات المفاجئة التي شهدتها الحملة وفي طليعتها تعرض لمحاولتي اغتيال، تميز السباق هذه السنة بكل أنواع المزايدات في بلد يشهد شرخا عميقا.وإن كان كل من المرشحين يبدي ثقته في النصر، فالواقع أن المنافسة شديدة ونوايا الأصوات متقاربة إلى حد أن بضع عشرات آلاف الأصوات قد تكفي لحسم نتيجة .كما يتفاقم التوتر خصوصا بسبب الذي بدأ يشكك في نزاهة عمليات التصويت، وقال فريق كامالا هاريس الاثنين إنه يتوقع أن يعلن الجمهوري نفسه الفائز قبل إعلان النتيجة، وفق كلامه.كذلك اعتبر المتحدث باسم المرشحة الديموقراطية إيان سامز أن ذلك "علامة ضعف وخوف من الخسارة"، مضيفا "لن ينجح الأمر".يأتي هذا بينما يتركز فارق الأصوات في سبع ولايات أساسية يجوبها المرشحان بلا توقف منذ أشهر وينفقون فيها مئات ملايين الدولارات.