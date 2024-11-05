240 عاما من العمليات الانتخابية.. ربع مليار امريكي يشارك لاختيار الرئيس الـ 47 اليوم

تنطلق اليوم الثلاثاء، لكن بسبب كبر حجم الولايات وتوزع الولايات بنطاقات مكانية وزمانية مختلفة، فإن مواعيد فتح صناديق الاقتراع واغلاقها تختلف بساعات طويلة بين ولاية وأخرى، لكن عمومًا تنطلق بتوقيت من الساعة الخامسة فجر اليوم وتستمر حتى الساعات الأولى من فجر الأربعاء أي بين الساعة الواحدة والثانية بعد منتصف الليل اليوم.يحق لحوالي 244 مليون امريكي التصويت في هذه التي تعد الـ47 والتي يخوضها الامريكيون منذ 240 عاما، أي منذ قرنين ونصف.وفي انتخابات تجري بالاقتراع العام غير المباشر، يصوت الأميركيون لـ538 ناخباً كبيراً يقومون بعد ذلك بتعيين الرئيس، حيث يجب على المرشح أن يحصل على أصوات 270 من كبار الناخبين، ولكل ولاية عدد مختلف من كبار الناخبين، ويحتسب عن طريق إضافة عدد أعضاء مجلس الشيوخ (اثنان لكل ولاية) إلى عدد الأعضاء في مجلس النواب، والذي يختلف وفقاً لعدد سكان الولاية.ويسعى مرشحون مستقلون لخوض السباق إلى البيت الأبيض، دون أن ينجحوا في اختراق هيمنة الحزبين الرئيسيين. هذا العام سيكون هناك الناشطة البيئية جيل ستاين، والمفكر كورنيل ويست، ونتائجهما ضئيلة جداً.