بذكرى أربعينه.. الكشف عن سر من أسرار السيد حسن نصر الله الأمنية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
07:30 AM
الى
08:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
لبنان.. غارات "إسرائيلية" تستهدف بلدات عدة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-505434-638663986132670632.jpeg
بذكرى أربعينه.. الكشف عن سر من أسرار السيد حسن نصر الله الأمنية
دوليات
2024-11-05 | 05:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,818 مشاهدة
السومرية
نيوز – دوليات
كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في
ذكرى
مرور أربعين يوما على اغتيال
الأمين
العام لحزب الله حسن نصرالله، سرا من أسراره الأمنية، الذي اعتمده خلال لقاءاته في بيروت.
وبحسب موقع "روسيا اليوم" تحدث عراقجي في
برنامج
تلفزيوني، عن أحد لقاءاته بنصرالله في مجمع سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال عراقجي إن لقاءه
الأول
مع نصر الله كان عام 1985، حين كان نائبا لوزير الخارجية. وأضاف أن نصرالله قام برحلة إلى طهران، وخلال تلك الرحلة جئنا لخدمته حيث روى ذكريات الحرب. وقال: "كان السيد شخصا لطيفا ومتحدثا. لقد كان لقاء ممتعا للغاية".
وعن اللقاء الثاني مع نصر الله قال عراقجي: "التقيته في منتصف المفاوضات النووية حين تم تكليفي بمهمة للذهاب إلى بيروت. اجتمعت معه من الساعة 10 مساء حتى 4 صباحا وناقشنا تفاصيل المفاوضات. المكان الذي التقيته فيه كان في الطابق الخامس من مجمع سكني".
وقال عراقجي إنه "خلال وجودنا في مصعد المجمع، قامت قوة أمنية من حزب الله بوضع لوحة أمام الباب لحجب الرؤية، بحيث إذا بقي المصعد على الأرض، فلن يلاحظ السكان وجوده في المبنى".
وكشف عراقجي أنه قبيل اغتيال نصرالله بأيام، كان يخطط للسفر إلى بيروت، لكن نصرالله بعث له برسالة طلب منه عدم التسرع بالزيارة بسبب مشكلات أمنية، وقال: "أمر مؤسف بالنسبة لي لماذا لم أتمكن من الذهاب.. الآن أشعر بالأسف وأقول أنني أتمنى لو تمت تلك الرحلة".
وتحدث عراقجي عن شخصية نصرالله، قائلا: "إنه شخص لا يمكن أن تشعر معه بأي غربة.. يمكنك محادثته بسهولة شديدة وله روح طيبة. لقد كان أسطورة حقا، وبعض الأساطير تصبح أكثر مباركة بعد رحيلها".
وفي 27 سبتمبر اغتالت إسرائيل بغارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية، السيد نصر الله، فيما تعهد حزب الله بمواصلة قصف إسرائيل حتى وقف إطلاق النار في غزة.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
تقارير إيرانية: عراقجي "غير مكتفٍ" بمذكرة العراق ضد إسرائيل.. والأسد "متهم بالخيانة"
03:38 | 2024-10-31
الملك عبد الله لعراقجي: الأردن لن يكون ساحة للصراعات الاقليمية
08:03 | 2024-10-16
عراقجي من بغداد: مستعدون للحرب ولكننا ضد التصعيد
06:46 | 2024-10-13
عراقجي في بغداد وغارات عنيفة تضرب لبنان.. ملفات السومرية بنشرة الظهيرة
06:24 | 2024-10-13
حسن نصر الله
عراقجي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هل سيتم الإعلان مجددا عن عطلة ليوم غد الاثنين؟
محليات
43.88%
10:22 | 2024-11-03
هل سيتم الإعلان مجددا عن عطلة ليوم غد الاثنين؟
10:22 | 2024-11-03
واشنطن للعراقيين: استعدوا للضربة الوشيكة.. مسألة وقت
أمن
26.91%
09:57 | 2024-11-04
واشنطن للعراقيين: استعدوا للضربة الوشيكة.. مسألة وقت
09:57 | 2024-11-04
تقرير يكشف عن خطة اسرائيل تجاه العراق.. ما الاهداف المتوقع استهدافها؟
أمن
15.96%
12:32 | 2024-11-03
تقرير يكشف عن خطة اسرائيل تجاه العراق.. ما الاهداف المتوقع استهدافها؟
12:32 | 2024-11-03
تحديثات جوية.. ماذا يحصل في سماء العراق؟
محليات
13.25%
11:39 | 2024-11-03
تحديثات جوية.. ماذا يحصل في سماء العراق؟
11:39 | 2024-11-03
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
الفضيلية بغداد - الحلقة ١٤٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-05
ناس وناس
الفضيلية بغداد - الحلقة ١٤٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-05
من الأخير
كرسي السنة النفيس.. ذرائع ومنافع - حلقة ٢٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-04
من الأخير
كرسي السنة النفيس.. ذرائع ومنافع - حلقة ٢٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-04
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-04
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-04
العراق في دقيقة
04-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-04
العراق في دقيقة
04-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-04
استديو Noon
سؤال لكل مستمع 4-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-04
استديو Noon
سؤال لكل مستمع 4-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-04
Morning Live
الاطفال المشردين بلا ملاذ يأويهم من هجمات برد الشتاء - حلقة ١٤٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-04
Morning Live
الاطفال المشردين بلا ملاذ يأويهم من هجمات برد الشتاء - حلقة ١٤٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-04
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات 4-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-04
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات 4-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-04
خط أحمر
قـ-ـل طليقته واهلها بجري*مــة مروعة هزت الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-03
خط أحمر
قـ-ـل طليقته واهلها بجري*مــة مروعة هزت الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-03
جات بالليل
30 ثانية 3-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-03
جات بالليل
30 ثانية 3-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-03
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
الفضيلية بغداد - الحلقة ١٤٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-05
ناس وناس
الفضيلية بغداد - الحلقة ١٤٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-05
من الأخير
كرسي السنة النفيس.. ذرائع ومنافع - حلقة ٢٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-04
من الأخير
كرسي السنة النفيس.. ذرائع ومنافع - حلقة ٢٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-04
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-04
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-04
العراق في دقيقة
04-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-04
العراق في دقيقة
04-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-04
استديو Noon
سؤال لكل مستمع 4-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-04
استديو Noon
سؤال لكل مستمع 4-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-04
Morning Live
الاطفال المشردين بلا ملاذ يأويهم من هجمات برد الشتاء - حلقة ١٤٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-04
Morning Live
الاطفال المشردين بلا ملاذ يأويهم من هجمات برد الشتاء - حلقة ١٤٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-04
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات 4-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-04
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات 4-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-04
خط أحمر
قـ-ـل طليقته واهلها بجري*مــة مروعة هزت الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-03
خط أحمر
قـ-ـل طليقته واهلها بجري*مــة مروعة هزت الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-03
جات بالليل
30 ثانية 3-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-03
جات بالليل
30 ثانية 3-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-03
اخترنا لك
تعرف على قصة علي العراقي وجانيت.. اتفقا على كل شي الا واحدة؟
03:27 | 2024-11-05
ليس الأعلى في العالم.. ما هو راتب الرئيس الأمريكي؟
03:05 | 2024-11-05
الثأر لسليماني مازال قائما.. تهديدات مستمرة لقتل ترامب
02:26 | 2024-11-05
ماذا تنبأت "عائلة سيمبسون" بنتائج الانتخابات الأميركية؟
02:09 | 2024-11-05
240 عاما من العمليات الانتخابية.. ربع مليار امريكي يشارك لاختيار الرئيس الـ 47 اليوم
00:40 | 2024-11-05
لبنان.. غارات "إسرائيلية" تستهدف بلدات عدة
16:49 | 2024-11-04
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ينجر العراق إلى الحرب القائمة بالمنطقة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.