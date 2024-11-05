مع انطلاق التصويت.. تغريدات النداء الأخير

نيوز – دولي

مع بداية يوم في الولايات المتحدة، أطلق كل من الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد رسائل تحفيزية للناخبين عبر .

وكتبت هاريس: "يوم هنا. اليوم، نصوت لأننا نحب بلادنا ونؤمن بوعد أمريكا".

في المقابل، غرد قائلاً: "يوم عظيم في كارولينا الشمالية وبنسلفانيا وميشيغان — شكرًا لكم! حان الوقت للخروج والتصويت — معًا، يمكننا جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وتتجه الأنظار الآن إلى مراكز الاقتراع حيث يُتوقع أن تشهد البلاد نسبة عالية من الناخبين، في ظل المنافسة الشديدة بين المرشحين.