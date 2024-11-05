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مع انطلاق التصويت.. تغريدات النداء الأخير
دوليات
2024-11-05 | 06:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,346 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
مع بداية يوم
الانتخابات
في الولايات المتحدة، أطلق كل من
نائب
الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد
ترامب
رسائل تحفيزية للناخبين عبر
تويتر
.
وكتبت هاريس: "يوم
الانتخابات
هنا. اليوم، نصوت لأننا نحب بلادنا ونؤمن بوعد أمريكا".
في المقابل، غرد
ترامب
قائلاً: "يوم عظيم في كارولينا الشمالية وبنسلفانيا وميشيغان — شكرًا لكم! حان الوقت للخروج والتصويت — معًا، يمكننا جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
وتتجه الأنظار الآن إلى مراكز الاقتراع حيث يُتوقع أن تشهد البلاد نسبة
إقبال
عالية من الناخبين، في ظل المنافسة الشديدة بين المرشحين.
>>
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