مصر.. تحطم مروحية ومصرع ضابطين

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تحطم مروحية هليكوبتر في إطار تنفيذ نشاط تدريبي للقوات بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فني مما أسفر عن ضابطين.

وقال في بيان إنه "جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة، حيث تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء".