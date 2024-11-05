روسيا تهدد بالرد على أي عدوان من الناتو.. "لن يكون أحد آمنا"

وأضاف لافروف في مقابلة: "لن يكون أحد آمنا، لا أولئك عبر المحيط الأطلسي، أو أولئك عبر القنال الإنجليزي".هذا وأكد المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف أن "الكرملين يرفض الاتهامات بتورط المخابرات العسكرية المزعوم في شحن المتفجرات عن طريق البريد السريع إلى الاتحاد الأوروبي، وقال إن هذا هو رد فعل على المقالة التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal.وأشار بيسكوف أن الأمر ليس إلا حشواً صحفياً قائلاً: "هذه الصحيفة وغيرها من وسائل النشر التي تحظى باحترام كبير، غالباً ما تقوم بنشر مثل هذا الحشو الإعلامي غير المفهوم، والذي لا تدعمه أبداً أي معلومات موثوقة".وفي وقت سابق كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت مقالاً يزعم أن "إرسال المتفجرات يعتبر نوعاً من العمليات السرية التي تقوم بها روسيا".وكان مكتب المدعي العام الوطني البولندي قد أفاد، في نهاية تشرين الاول 2024، بأن الأجهزة الأمنية في بولندا اعتقلت أربعة أعضاء من مجموعة تخريبية تعمل في دول الاتحاد الأوروبي، يشتبه في قيامهم بإرسال متفجرات عن طريق البريد السريع.ووفقاً للمحققين كان الفريق يرسل الطرود المزودة بالمتفجرات أو بمواد خطيرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وتشتعل هذه المواد ذاتياً أو تنفجر أثناء النقل البري أو الجوي، وكان الهدف النهائي للمخربين، وفقاً للجانب البولندي، هو استخدام هذه القناة لإرسال طرود محملة بالمتفجرات إلى كندا والولايات المتحدة.