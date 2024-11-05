بين الاستمرارية والفوضى.. كيف يستعد العالم لانتصار ترامب أو هاريس؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الانتخابات الأمريكية.. رقم قياسي لعدد المصوتين بالاقتراع المبكر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بين الاستمرارية والفوضى.. كيف يستعد العالم لانتصار ترامب أو هاريس؟

دوليات

2024-11-05 | 08:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بين الاستمرارية والفوضى.. كيف يستعد العالم لانتصار ترامب أو هاريس؟
المصدر:
وكالات
972 مشاهدة

ينتظر العالم نتيجة الانتخابات الأميركية والتي تؤثر بشكل كبير على مستوى العالم، من أوكرانيا والشرق الأوسط إلى التجارة العالمية. وبالنسبة لبقية العالم، كان الاختزال في السباق الرئاسي الأميركي هو أن كامالا هاريس تمثل الاستمرارية فيما يمثل دونالد ترامب الفوضى.

كما بدأ إدراك أعمق يترسخ في العواصم الرئيسية: إن العصر الذهبي القصير لأميركا كقوة عظمى وحيدة في العالم أصبح من الماضي، بغض النظر عمن سيفوز.

مع انطلاق الانتخابات الأميركية.. المتداولون يتحضرون لتقلبات في الأسواق.

قامت وكالة "بلومبرغ" بمسح شمل العديد من المناطق بدءا من مجموعة السبع إلى القوى الطموحة في جنوب العالم. إن العالم مهووس بنتيجة تصويت يوم الثلاثاء - حتى لو لم تعد واشنطن هي التي تتخذ كل القرارات، فإنها لا تزال تتخذ الكثير.

يظل الاقتصاد الأميركي النابض بالحياة هو الأكبر في العالم وأظهر ساستها - وخاصة ترامب - أنهم مستعدون لتسليحه. لذا، هناك خوف واسع النطاق من الوقوع في مرمى النيران إذا قرر الرئيس القادم تصعيد حرب تجارية مع الصين. لدى العديد من الشركاء خطط في الأدراج عبر رفع التعريفات الجمركية، وهي جاهزة للتنفيذ.

ولكن هناك أيضًا شعور متزايد بأن الولايات المتحدة قوة عظمى متقدمة في السن، ويجب عليها اختيار معاركها بعناية أكبر في عالم حيث يتزايد عدد الصراعات المتنافسة على اهتمامها. وهذا ينطبق على "أميركا أولاً" لترامب ونهج هاريس الأكثر تحفظًا. لاحظ أحد الدبلوماسيين البريطانيين أن الإمبراطورية الرومانية لم تنته فجأة. بدلاً من ذلك، تمكنت من الانحدار لفترة طويلة، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

تشعر أوكرانيا بالفعل بالتجاهل، وتواجه أوروبا أزمة وجودية تتعلق بقدرتها على الدفاع عن نفسها وجوارها، وتتحدى إسرائيل علنًا نداءات حليفها الرئيسي ومورد الأسلحة في واشنطن.

وقال مسؤول في الشرق الأوسط إنه من المهين أن يتدخل الرئيس جو بايدن شخصيًا في الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة فقط لكي لا يحدث ذلك. إن هذا الانطباع يشترك فيه بشكل متزايد العواصم الحليفة خارج الشرق الأوسط.

بالطبع، تظل مخاطر الانتخابات الأميركية عالية للغاية بالنسبة للعالم. نادرًا ما كانت العواصم الأجنبية - سواء الأصدقاء أو الأعداء - منفتحة للغاية في إظهار النتيجة المفضلة لديها، من التأييد العام إلى الجهود السرية للتدخل التي تكشف عنها الاستخبارات الأميركية بانتظام.

قد يكون التأثير العالمي زلزاليًا. إذا فاز ترامب وسعى إلى إبرام صفقة مع فلاديمير بوتن بشأن أوكرانيا، فسوف ينقسم الاتحاد الأوروبي بين أولئك الذين يرحبون بأي فرصة للسلام - مهما كانت سابقة لأوانها - ودول أخرى تريد من أوروبا دعم كييف بمفردها. "صدمة ترامب الكهربائية" هي الطريقة التي يصفها بها البعض في القارة.

إن الولايات المتحدة الانعزالية والحمائية الحقيقية هي شيء لم يشهده العالم منذ ما يقرب من قرن من الزمان.

إذا كنت عدوًا تاريخيًا مثل روسيا التي تحاول إعادة بناء المدار السوفييتي، أو من بقايا "محور الشر" مثل إيران، أو منافسًا على النفوذ العالمي مثل الهند، فإن الرأي القائل بأن أفضل أيام أميركا قد ولت هو فرصة يجب استغلالها.

تقول كييف إن القوات الكورية الشمالية تقاتل في روسيا في حربها ضد أوكرانيا. وتتهم كندا الهند باغتيال انفصالي سيخي على أراضيها. تقدم الصين الدعم لموسكو وسط حربها في أوكرانيا وتدفع بقوة أكبر في بحر الصين الجنوبي. في كل حالة، فإن الشعور هو أن الولايات المتحدة لا تستطيع أو لن تفعل الكثير لوقفها.

على الرغم من أنها متمسكة بسياسات بايدن، إلا أن هاريس يُنظر إليها على أنها جيل مختلف، وأقل انغماسًا في الأطلسية في الحرب الباردة. يصفها البعض في أوروبا بأنها كاليفورنيا؛ أكثر انسجامًا مع وادي السيليكون وربما أكثر اهتمامًا بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث لها أيضًا جذور عائلية.

ويشير الدبلوماسيون إلى أن احتواء الصين قضية نادرة يتفق عليها الديمقراطيون والجمهوريون.
أما بالنسبة لترامب، فلا يرى جميع حلفاء الولايات المتحدة أن عدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته يشكل عبئا بحتًا. ورغم أنه يُنظر إليه على أنه أكثر ودية تجاه روسيا وإسرائيل من هاريس، إلا أن البعض يأمل أن يفاجئ بموقف أكثر صرامة. وفي الوقت نفسه، تشعر القوى الطموحة مثل الهند وتركيا بالارتياح التام لنهجه.

كان ترامب يستمتع بلعب الجولف مع شينزو آبي ويحتقر أنغيلا ميركل، لكن مطالبه من اليابان وألمانيا تتلخص في نفس الشيء: دفع المزيد مقابل الحماية الأميركية وشراء المزيد من الولايات المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، رفعت كل من الدولتين الإنفاق الدفاعي، بعد أن تعلمت درس الاعتماد على الذات بشكل أكبر. وقد يؤدي تقليص الدور العالمي للولايات المتحدة إلى زيادة الثمن.

كتب الدبلوماسي السنغافوري المخضرم بيلاهاري كاوسيكان: "هذه ليست المنافسة المروعة حول مستقبل الديمقراطية الأميركية كما يصورها البعض - وخاصة الأميركيين والأوروبيين". "كان بايدن أكثر تشاورًا ويمكن التنبؤ بتصرفاته، لكن دعونا لا ننسى أن بايدن لم يكن يتشاور معك للاستفسار عن حال عائلتك، بل لمعرفة ما أنت مستعد للقيام به لتعزيز الأهداف الاستراتيجية لأميركا".

إليك ما تعنيه نتيجة الانتخابات لقضايا عالمية رئيسية:

بعد أكثر من عامين ونصف العام من الغزو الروسي الكامل، تعتمد أوكرانيا على دعم حلفائها في كل شيء من الأسلحة المتقدمة إلى المال لدفع الرواتب. وتأمل كييف في الحصول على المزيد من الدعم لإقناع بوتن بالتفاوض، لكن الرئيس الروسي، الذي يبدو أنه يتمتع باليد العليا، لا يُظهر أي رغبة في التسوية، ويراهن على أن الدعم الحليف سيتلاشى تدريجيًا.

تعهدت هاريس بالحفاظ على الدعم طالما استغرق الأمر، لكنها من المرجح أن تواجه تشككًا متزايدًا في الكونغرس بشأن التمويل الإضافي الكبير.

ومثل بايدن، رفضت هاريس حتى الآن الالتزام بالموافقة على طلب أوكرانيا بالسماح لها باستخدام صواريخ الحلفاء لشن ضربات في عمق روسيا أو دعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما يقول الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه ضروري لضمان أمن بلاده.

وقال ترامب إنه سينهي الحرب "في غضون 24 ساعة" بعد الانتخابات من خلال إقناع بوتن وزيلينسكي بالتفاوض. ولم يوضح كيف سيفعل ذلك، لكنه ونائبه أشارا مرارًا وتكرارًا إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى الاستعداد لتقديم تنازلات.

وتساءلا عن سبب إنفاق الولايات المتحدة الكثير لدعم أوكرانيا وجادلا بأن الحلفاء في أوروبا بحاجة إلى تحمل المزيد من العبء.

منذ قتلت حماس 1200 إسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، انتشر القتال في المنطقة بشكل مطرد على الرغم من الجهود الأميركية لاحتواء العنف بينما تستمر في تسليح إسرائيل. وبعد الضربات التي تلقتها حماس إلى حد كبير في غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 43 ألف مدني ومقاتل، أصبحت قوات إسرائيل الآن في لبنان، وتواجه حزب الله.

ما تبادلت إسرائيل الضربات مع إيران، التي تدعم المجموعتين، وكذلك الحوثيين في اليمن، الذين أغلقوا البحر الأحمر أمام السفن الغربية بهجماتهم. ويخيم على كل هذا العنف البرنامج النووي الإيراني، الذي لا يبعد سوى أسابيع قليلة عن تطوير ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع سلاح، وهو الأمر الذي تعهدت الولايات المتحدة وإسرائيل بمنعه.

وتتعهد هاريس بضمان حصول إسرائيل على الوسائل التي تحتاجها للدفاع عن نفسها، لكنها دعت إلى بذل المزيد من الجهود للحد من معاناة المدنيين في غزة. كما أيدت دعوات إدارة بايدن المتكررة - والتي فشلت حتى الآن - لوقف إطلاق النار. وهي تؤيد حل الدولتين، وهو ما استبعده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقريبًا، رغم أنها لم توضح كيف يمكن الحصول على مثل هذه النتيجة.

لقد تهربت من السؤال حول ما إذا كان يمكن اعتبار نتنياهو حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة، لكنها وصفت إيران بأنها أعظم عدو لأميركا خلال الحملة.

يقول ترامب إن هجوم السابع من أكتوبر لم يكن ليحدث أبدًا لو كان رئيسًا، دون أن يقول كيف كان سيمنعه. وقال إن إسرائيل بحاجة إلى "القيام بعمل أفضل في العلاقات العامة" ودعا البلاد إلى "إنهاء الأمر". في سبتمبر، تهرب من السؤال حول ما إذا كان سيدعم الدولة الفلسطينية. كما دعا إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لعزل إيران.

في ولايته الأولى، ساعد ترامب أيضًا في التوسط في اتفاقيات السلام لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية.

لقد أصبحت الجهود الأميركية لإدارة المنافسة مع الصين محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد مع توسع النفوذ الاقتصادي والعسكري لبكين جنبًا إلى جنب مع محاولات واشنطن لمواجهتها. لقد كثفت الصين من التدريبات العسكرية حول تايوان، والتي تدعي أنها مقاطعة مارقة.

تعتمد الجزيرة وسكانها على الولايات المتحدة وحلفائها لدعمهم في حالة تصاعد الضغوط إلى صراع مفتوح. في الميزان يوجد قلب صناعة تصنيع الرقائق العالمية - وهو أمر حيوي للاقتصادات على مستوى العالم.

تتبنى هاريس نهج إدارة بايدن تجاه الصين، مع فرض ضوابط على تصدير الرقائق الرئيسية وغيرها من التقنيات الحساسة وتدعم التزام الولايات المتحدة بضمان أمن تايوان (ولكن ليس الاستقلال، الذي تعارضه الصين بشدة).

لقد دعمت توسيع التحالفات في جميع أنحاء المنطقة لمواجهة بكين.

في المقابل؛ تعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية شاملة على الصادرات الصينية في محاولة للحد من الاعتماد على بكين في "المناطق الحرجة".

زعم ترامب أن تايوان "سرقت" أعمال أشباه الموصلات الأميركية، بحجة أنها يجب أن تدفع أكثر مقابل أمنها، دون توضيح ما يعنيه. ولكن ترامب لم يلتزم بالدفاع عن في حالة وقوع هجوم صيني، بل إنه عاد إلى سياسة أميركية راسخة. فقد دعا حلفاء الولايات المتحدة اليابان وكوريا الجنوبية إلى إنفاق المزيد على دفاعهما، وهدد في الماضي بتقليص الالتزامات العسكرية هناك وتقييد التجارة.
>> انضم الى السومرية على واتساب  

امريكا

ترامب

هاريس

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
التغذية النباتية وأثرها على الصحة - حلقة ١٤٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-05
Play
التغذية النباتية وأثرها على الصحة - حلقة ١٤٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-05
ناس وناس
Play
ناس وناس
الفضيلية بغداد - الحلقة ١٤٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-05
Play
الفضيلية بغداد - الحلقة ١٤٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-05
من الأخير
Play
من الأخير
كرسي السنة النفيس.. ذرائع ومنافع - حلقة ٢٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-04
Play
كرسي السنة النفيس.. ذرائع ومنافع - حلقة ٢٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-04
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-04
Play
اعرف واطلب 4-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-04
Play
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
04-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-04
Play
04-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-04
استديو Noon
Play
استديو Noon
سؤال لكل مستمع 4-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-04
Play
سؤال لكل مستمع 4-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات 4-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-04
Play
خدمات 4-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-04
خط أحمر
Play
خط أحمر
قـ-ـل طليقته واهلها بجري*مــة مروعة هزت الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-03
Play
قـ-ـل طليقته واهلها بجري*مــة مروعة هزت الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-03
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 3-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-03
Play
30 ثانية 3-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-03
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
التغذية النباتية وأثرها على الصحة - حلقة ١٤٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-05
Play
التغذية النباتية وأثرها على الصحة - حلقة ١٤٨ | الموسم 3
05:00 | 2024-11-05
ناس وناس
Play
ناس وناس
الفضيلية بغداد - الحلقة ١٤٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-05
Play
الفضيلية بغداد - الحلقة ١٤٥ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-05
من الأخير
Play
من الأخير
كرسي السنة النفيس.. ذرائع ومنافع - حلقة ٢٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-04
Play
كرسي السنة النفيس.. ذرائع ومنافع - حلقة ٢٧ | الموسم 1
14:30 | 2024-11-04
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 4-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-04
Play
اعرف واطلب 4-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-04
Play
نشرة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-04
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
04-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-04
Play
04-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-04
استديو Noon
Play
استديو Noon
سؤال لكل مستمع 4-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-04
Play
سؤال لكل مستمع 4-11-2024 | 2024
07:00 | 2024-11-04
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خدمات 4-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-04
Play
خدمات 4-11-2024 | 2024
02:30 | 2024-11-04
خط أحمر
Play
خط أحمر
قـ-ـل طليقته واهلها بجري*مــة مروعة هزت الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-03
Play
قـ-ـل طليقته واهلها بجري*مــة مروعة هزت الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 7
15:30 | 2024-11-03
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 3-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-03
Play
30 ثانية 3-11-2024 | 2024
13:00 | 2024-11-03
اخترنا لك
الانتخابات الأمريكية.. رقم قياسي لعدد المصوتين بالاقتراع المبكر
10:50 | 2024-11-05
ترامب: سنحقق نصرا هائلا وسنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى (فيديو)
09:55 | 2024-11-05
مكاتب المراهنات تؤكد ارتفاع فرص فوز ترامب
09:43 | 2024-11-05
التوقيت المتوقع لإعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية
09:10 | 2024-11-05
روسيا تهدد بالرد على أي عدوان من الناتو.. "لن يكون أحد آمنا"
08:19 | 2024-11-05
الحرب على غزة تلامس الـ400 يوم.. حصيلة جديدة للضحايا
07:56 | 2024-11-05
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.