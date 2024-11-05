ترامب: سنحقق نصرا هائلا وسنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى (فيديو)

وقال في منشور على منصة "أكس": "سنجعل قوية مرة أخرى؛ وسنحقق نصرا هائلا".

الرئيس جيه ترامب:

"سنجعل قوية مرة أخرى؛ سنجعل ثرية مرة أخرى؛ سنجعل صحية مرة أخرى؛ سنجعل قوية مرة أخرى؛ سنجعل فخورة مرة أخرى؛ سنجعل آمنة مرة أخرى، وسنجعل عظيمة مرة أخرى!" pic.twitter.com/5d8C6fefaO — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) November 5, 2024

انطلقت الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حيث يصوت الناخبون لاختيار رئيسهم القادم في منافسة محتدمة بين المرشحين الجمهوري والديمقراطية كامالا هاريس.