ترامب: سنحقق نصرا هائلا وسنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى (فيديو)

الرئيس دونالد جيه ترامب:
"سنجعل أمريكا قوية مرة أخرى؛ سنجعل أمريكا ثرية مرة أخرى؛ سنجعل أمريكا صحية مرة أخرى؛ سنجعل أمريكا قوية مرة أخرى؛ سنجعل أمريكا فخورة مرة أخرى؛ سنجعل أمريكا آمنة مرة أخرى، وسنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!" pic.twitter.com/5d8C6fefaO
— الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) November 5, 2024
الرئيس دونالد جيه ترامب:
"سنجعل أمريكا قوية مرة أخرى؛ سنجعل أمريكا ثرية مرة أخرى؛ سنجعل أمريكا صحية مرة أخرى؛ سنجعل أمريكا قوية مرة أخرى؛ سنجعل أمريكا فخورة مرة أخرى؛ سنجعل أمريكا آمنة مرة أخرى، وسنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!" pic.twitter.com/5d8C6fefaO