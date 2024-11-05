إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية اليوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





# نصب حواجز امنية بمحيط البيت الأبيض ومبنى الكابيتول في .. وانتشار قوات الحرس الوطني بعموم الولايات



# العيساوي يكشف عن تعرضه لمساومة لقاء سحب ترشحه لرئاسة .. ويتهم السيادة بالتخلي عنه خلال جلسة الانتخاب



# توجه نيابي لتمديد الفصل التشريعي بجلسة تعقد السبت.. باجراء يهدف لتعويض حالة التعطيل واقرار القوانين المهمة

# الاميركيون يدلون باصواتهم في الرئاسية.. سباق محتدم نحو البيت الابيض بين ترامب وهاريس وسط حظوظ متقاربة# نصب حواجز امنية بمحيط البيت الأبيض ومبنى الكابيتول في .. وانتشار قوات الحرس الوطني بعموم الولايات# العيساوي يكشف عن تعرضه لمساومة لقاء سحب ترشحه لرئاسة .. ويتهم السيادة بالتخلي عنه خلال جلسة الانتخاب# توجه نيابي لتمديد الفصل التشريعي بجلسة تعقد السبت.. باجراء يهدف لتعويض حالة التعطيل واقرار القوانين المهمة