رسالة عبر "واتساب" تتسبب بوضع شاب خلف القضبان 15 عاماً

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم، تهمة ابتزاز وتهديد المجني عليها، عبر تطبيق واتس آب، بدائرة مركز شرطة نجع حمادي.وكشفت التحقيقات أن المتهم هدد المشتكية كتابيا بإرسال رسائل نصية عبر تطبيق واتس آب الخاص بها بنشر صور لها، أو الحصول منها على مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه.ويتضمن قانون مكافحة جرائم الإنترنت عددا من العقوبات لمواجهة الاستخدام غير المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية، كما نظم المشروع إجراءات حجب المواقع الإلكترونية.