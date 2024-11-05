الانتخابات الامريكية.. ترامب يدلي بصوته برفقة زوجته ميلانيا

وقال ترامب لوسائل اعلام أمريكية، أنه "يجب أن تظهر نتائج الليلة، وحملتنا كانت ناجحة وأنا واثق من الفوز".وأضاف، أنه "تقدمنا تقدما كبيرا وهذا ما يبدو من المشاركة الواسعة للجمهوريين في التصويت، الى انه "أداؤنا جيد للغاية في الولايات المتأرجحة، ويجب أن تظهر نتائج بشكل مبكر الليلة".تشهد الولايات الأمريكية اليوم انتخابات ربما تكون من بين الأهم في تاريخها وسط انشاق وتوترات غير مسبوقة بين الجناحين الديمقراطي (كامالا هاريس) والجمهوري (دونالد ترامب).وتشير التوقعات بأن تستغرق النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أياما لتظهر، ما قد يغذي محاولات التشكيك في نزاهة ونشر الفوضى.قالت "أسوشيتد برس"، إن عدد من صوتوا مبكرا في الأميركية هذا العام يتجاوز نصف إجمالي الناخبين بانتخابات .وقد صوت أكثر من 70 مليون شخص بالفعل من خلال صناديق الاقتراع البريدية أو في مراكز الاقتراع المبكر بهذا الاستحقاق الذي وصف بأنه الأكثر تنافسا وتشويقا في تاريخ الأميركية، وسط مخاوف من أعمال عنف قد تلي إعلان النتائج.وانطلقت الرئاسية في الولايات الأمريكية، حيث يصوت الناخبون لاختيار رئيسهم القادم في منافسة محتدمة بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.وقد فتحت مراكز الاقتراع في ولايتي فيرمونت ونيو هامبشاير، عند الساعة 6:00 صباحا (2:00 ظهرا بتوقيت موسكو).وستغلق صناديق الاقتراع الأولى في الساعة 18:00 بتوقيت شرق الولايات (الساعة 01:00 بعد منتصف الليل بتوقيت موسكو).وستغلق آخر مراكز الاقتراع في الساعة 01:00 بتوقيت شرق الولايات (الساعة 8:00 صباحا بتوقيت موسكو).يذكر أن هذه تشمل أيضا انتخاب أعضاء مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ، ومع نهاية اليوم، ستبدأ عملية فرز الأصوات لتحديد الفائز، إلا أن النتائج الرسمية قد تستغرق وقتا نظرا للزيادة المتوقعة في التصويت بالبريد والتصويت المبكر هذا العام.