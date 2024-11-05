مقاطعة أمريكية تطبع بطاقات اقتراع طارئة.. ما القصة

وقال أندرو ويذينتون الإشهاد والتوثيق في سانت كلير، إنه جرى المشكلة صباح اليوم عندما تم فتح أكياس بطاقات الاقتراع المختومة في مراكز الاقتراع، وتم أن العديد منها كانت تفتقد الصفحة الخلفية التي تحتوي على التعديلات المقترحة على .وأضاف أن الأمر بدا وكأنه خطأ في الطباعة، موضحا أن بطاقات الاقتراع التي كان من المقرر استخدامها كان قد تم تدقيقها قبل الطباعة وكانت صحيحة.وأكد وزير خارجية ولاية ألاباما أنه يجري الآن طباعة بطاقات اقتراع طارئة.