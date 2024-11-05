مع بدء الانتخابات الرئاسية.. الكشف عن آخر ظهور لبايدن

لم يظهر الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إلى العلن كما لن تعقد المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، مؤتمرها الصحفي اليومي المعتاد.

وكان آخر ظهور لبايدن يوم السبت، عندما ألقى خطابا أمام العمال لصالح كامالا هاريس وتيم والز في سكرانتون، ببنسلفانيا.

كما لم يتلق بايدن أي أسئلة من الصحفيين منذ مشاركته في حدث في بالتيمور يوم الثلاثاء الماضي.



وفي وقت لاحق من نفس اليوم، أثار بايدن ضجة بعد تصريحات له أمام نشطاء لاتينيين عندما رد على تعليقات عنصرية في تجمع لترامب أدلى بها الكوميدي توني هينشكي، الذي وصف إقليم بورتو ريكو الأمريكي بأنه "جزيرة عائمة من القمامة".



وقال بايدن للمجموعة اللاتينية في مكالمة مساء الثلاثاء: "القمامة الوحيدة التي أراها في الخارج هي أنصاره - إن الشيطنة الخاص به لذوي الأصول اللاتينية أمر غير مقبول، وهو غير أمريكي".



وأوضحت "أسوشيتد برس" أن مساعدوا بايدن في البيت الأبيض أشاروا أن الرئيس الأميركي كان ينتقد هينشكي، وليس الملايين من الأميركيين الذين يدعمون للرئاسة.

وانطلقت الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يصوت الناخبون لاختيار رئيسهم القادم في منافسة محتدمة بين المرشحين الجمهوري دونالد والديمقراطية كامالا هاريس.