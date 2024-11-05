أول تعليق لغالانت بعد قرار إقالته

قال "الإسرائيلي" يوآف غالانت، إن قرار إقالته جاء بعد خلافات بشأن قانون التجنيد وإعادة المخطوفين ولجنة تحقيق رسمية.



ولفت الى أن "قرار إقالتي يأتي بعد إنجازات عديدة حققناها على جبهات عدة"، مضيفا "فخور بإنجازات المنظومة الأمنية وأنا ملتزم بأمن إسرائيل".

وتابع "قرار إقالتي جاء بسبب إصراري على وجوب تشكيل هيئة تحقيق رسمية"، مشدداً بالقول "للأسف علينا أن نتعايش لسنوات طويلة مع حالة الحرب هذه".

وكان "الإسرائيلي" نتنياهو قرر، اليوم الثلاثاء، إقالة يوآف غالانت من منصبه.