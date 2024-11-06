بين مرشحة عراقية وصومالية.. إسرائيل تخسر "جولة" في الانتخابات الامريكية!

وواجهت عمر، التي تمثل الخامسة في ولاية مينيسوتا، منافسة داليا العقيدي، وهي مهاجرة عراقية الأصل تصف نفسها بأنها "مسلمة علمانية" ومؤيدة لإسرائيل، في تناقض مع موقف عمر المؤيد للحقوق الفلسطينية.حصلت عمر على نسبة 76.4% من الأصوات مقابل 23.6% للعقيدي، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس بعد فرز 87% من الأصوات.قبل انتخابات نوفمبر 2024، تعرضت عمر لحملات ضغط قوية من العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) في محاولة لدعم خصمها دون صامويلز في الانتخابات التمهيدية، لكنها نجحت في التغلب عليه وجمعت ثلاثة أضعاف التبرعات التي حصل عليها.وتُعد إلهان عمر أول عضوة في الكونغرس من أصل صومالي، وقد جذبت الانتباه منذ فوزها الأول بسبب مواقفها الصريحة. على مدار مسيرتها في الكونغرس، واجهت سلسلة من الهجمات من جماعات مؤيدة لإسرائيل ومن زملاء مشرعين لانتقادها المستمر لسياسات إسرائيل ودعمها للحقوق الفلسطينية.كما تعرضت لانتقادات من الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اتهمها زورًا بالتقليل من أهمية هجمات 11 سبتمبر، وقد أفادت مصادر في فريقها الإعلامي عام 2023 أن عمر تلقت آلاف التهديدات منذ توليها المنصب في 2019، مما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها في مسيرتها السياسية.