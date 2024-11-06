فوكس نيوز: ترامب الرئيس الـ47 لأمريكا بحصوله على 277 صوتا

وفي تحديث نشرته القناة وتابعته السومرية نيوز، فإن حصل على 277 صوتا من المجمع الانتخابي، مقابل حصول هاريس على 226 صوتا، في حين يتطلب حصول المرشح على 270 صوتا للفوز بالرئاسة.وبلغت نسبة الاصوات لترامب 51% مقابل 47% لهاريس حتى الان، ولا تزال النتائج الرسمية النهائية غير معلنة حتى الان.