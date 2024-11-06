بعد فوز ترامب التاريخي.. ما مصيرِ التهم الجنائية التي يواجهها؟

فبحسب صحيفة "يو إس إيه توداي" USA Today، لدى "حق العفوِ عن نفسه، لكن هذا لا يزال محل نقاشٍ قانوني، خاصة مع إصراره على أن المرفوعة ضده "سياسية".وتنص المادة الثانية من الأميركي على أن الرئيس يمكنه منح التأجيل والعفو عن الجرائم الفيدرالية، لكن قضايا الولاية تعتبر خارج نطاق العفو .‏كما تشيرُ مذكِّرةُ وزارة العدل لعام 2000 إلى أنه سيكون من غير الدستوري سجن رئيس حالي، لأنه سيعوق أداء السلطة التنفيذية.حتى مع فوز ترامب، قد يمضي نيويورك خوان ميرشان في الحكم بقضية دفعِ أموال لستورمي دانييلز، لكنه قد يختار مخففة أو تأجيل الحكم حتى انتهاء ولاية ترامب، بحسب "أي بي سي نيوز" ABC News.وحتى لو تم إصدارُ الحكم، فإن من شأنه أن يتعارض بشكلٍ كبير مع مسؤوليات الرئاسية، كعقوبة مثلا، فربما لا يمكن تنفيذه، وَفقا لخبراء قانونيين لـ"يو اس أي توداي".‏أما تُهم جورجيا، فقد تنتظر نهاية ولايتـه بموجب بند السيادة في كون فاز مجددًا برئاسة البيت الأبيض، لكن قد يعفو عنه حاكم الولاية الجمهوري برايان كيمب.